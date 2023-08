Lolly Keterima Beasiswa di 2 Universitas, Nikita Mirzani Tertawa Sebut Pengakuannya Diluar Nalar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Keretakan hubungan yang terjdadi antara Lolly dan Nikita Mirzani kini masih menjadi bulan-bulanan netizen.

Banyak warganet yang menyayangkan sika ibu dan anak ini tak lagi harmonis, dan saling membongkar aib rumah tangganya di media sosial.

Kini, Nikita Mirzani pun enggan banyak komentar terhadap putrinya tersebut yang membelot membela mantan suaminya Antonio Dedola.

Meski Antonio Dedola kini membela sang putri, diketahui huungannya dengan Lolly masih berjalan baik.

Diketahui, belakangan ini Laura Meizani Nasseru Asry alias Lolly mengaku menerima beasiswa dari dua universitas ternama di Inggris.

Menanggapi itu, Nikita Mirzani terlihat tertawa terbahak-bahak seolah meragukan beasiswa Lolly.

Meski demikian, Nikita Mirzani memilih percaya dengan pencapaian putrinya itu.

"Dapet beasiswa dua sekolah, dapet beasiswa... Hahahaha, speechless. Anak gue berarti smart, the best of the best," ucapnya sambil terpingkal, dalam Instagram Story-nya baru-baru ini.

"Berarti dia the best of the best student di UK. Anak baru sebulan sekolah tiba-tiba dapet Beasiswa di dua sekolah," lanjutnya.

Wanita yang akrab disapa Nyai ini meminta netizen percaya dengan ucapan putrinya.

Ia nampak jengah dengan pertanyaan-pertanyaan terkait Lolly.

"Percaya aja lah udah, jangan kalian tanya lagi ke gue. Iya aja, iya aja, udah," tukasnya.

Bagi ibu tiga orang anak ini, apa yang diutarakan Lolly sudah di luar nalar.

"Dia mau bilang beasiswa nggak beasiswa, itu udah di luar nalar," tambahnya.