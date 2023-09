JAWABAN Soal Tugas Buku PAI Kelas 12 Halaman 62 Penilaian Pengetahuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beriku ini soal latihan untuk pelajaran PAI Kelas 12 terkait soal penilaian pengetahuan halaman 61.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan essay sebanyak 15 soal.

Sebagai pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman para peserta didik.

Dalam artikel ini pembahasan soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga bisa lebih memudahkan peserta didik dalam belajar dan menjadikan soal latihan ini sebagai pembelajaran.

Baca juga: 40 CONTOH Soal Agama Islam Kelas 3 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban PAI Kls 3

Penilaian Pengetahuan

1. Perhatikan teks narasi berikut.

“Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah ada seorang pengemis Yahudi buta, yang setiap hari selalu menghina Rasulullah Saw., dan apabila ada orang yang mendekatinya ia selalu berkata, wahai saudaraku jangan dekati Muhammad nanti kalian akan dipengaruhinya. Tidak orang yang peduli kepadanya akan tetapi setiap pagi Rasulullah Saw. mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah Saw. menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu”.

Dari teks narasi tersebut yang harus kita teladani dari sikap pribadi Rasulullah Saw adalah ....

A. Cara menyapa orang buta

B. Cara menyampaikan dakwah

C. Akhlak dan pribadi Rasulullah Saw.

D. Pengemis yang tidak tahu berterimakasih

E. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan

Jawaban : C

2. Ardi seorang pelajar SMA yang baru lulus, dia bercita-cita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi fakultas teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dengan semangat belajar yang gigih, disertai rajin salat dan beribadah Ardi diterima di fakultas tersebut. Selama diifakultas teknik Ardi tetap selalu salat, baca Al-Qur’an dan bangun malam

untuk melakukan salat tahajud. Dari teks narasi tersebut dapat diambil pelajaran bahwa …

A. Mahasiswa harus taat beribadah

B. Ardi seorang yang khusuk dalam salatnya

C. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya

D. Ardi adalah mahasiswa yang rajin membaca Al-Qur’an

E. Ardi seorang muslim yang bersyukur dengan tetap istiqomah dalam ibadah

Jawaban : E

3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!