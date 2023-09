Jawaban Soal Bahasa Inggris Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halama 6 dan 7 : Dialog

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal Bahasa Inggris kelas 12 Kurikulum Merdeka.

Sebagai latihan dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran.

Jadiakn seluruh soal sebagai latihan dalam meningkatkan kemampuan diri.

Serta untuk mengasah dan berlatih dalam menghadapi ujain sekolah nantinya.

Pastikan untuk menjawabnya terlebih dahulu membaca seluruh materi dalam buku Bahasa Inggris Kelas 12.

Soal dan Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 6-7

Questions

1. Where do you think each conversation takes place?

a. Dialog 1:

b. Dialog 2:

c. Dialog 3:

d. Dialog 4:

Jawaban:

a. Dialog 1: in a doctor’s room

b. Dialog 2: in a bus station (Arjosari, Malang)

c. Dialog 3: at school

d. Dialog 4: at home