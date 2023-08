TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akses Live Score atau live hasil Tinju Dunia Jared Anderson vs Andrii Rudenko Minggu 27 Agustus 2023 melalui link yang tersedia diartikel ini.

Jared Anderson merupakan satu diantara prospek Tinju Dunia kelas berat.

Menghadapi Andrii Rudenko jadi kali ketiga bagi Jared Anderson naik ring ditahun ini.

Duel ini berlangsung di Tulsa Oklahoma selama 10 ronde.

Jared Anderson sendiri tercatat belum terkalahkan di Tinju Dunia profesional.

Ia telah mencatatkan 15 kemenangan dengan 14 diantaranya adalah KO.

Sedangkan Andrii Rudenko merupakan satu diantara petarung veteran Ukraina.

Andrii Rudenko telah menghadapi nama-nama beken seperti Alexander Povetkin hingga Zhilei Zhang walaupun berakhir kekalahan.

Dalam perjalanannya, Andrii Rudenko membukukan 35 kemenangan dan telah 6 kali kalah.

Satu diantara promotor Tinju Dunia, Top Rank mengumumkan jika salah satu duel kelas berat pada Minggu 27 Agustus 2023 dapat disaksikan secara gratis.

Adalah laga Jared Anderson vs Andrii Rudenko yang dapat disaksikan melalui YouTube dan Facebook Top Rank.

Hal ini diumumkan oleh akun media sosial Instagram Top Rank.

Dalam keterangan atau caption tertulis jika duel Jared Anderson vs Andrii Rudenko bisa diakses gratis eklusif oleh mereka yang tinggal di Indonesia, Thailand dan Filipina.

"STREAMING ALERT, #AndersonRudenko will stream on our Facebook & YouTube pages. Live & exclusively in Thailand, Indonesia & The Philippines," tulis akun @toprank.

