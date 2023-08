Canelo Terima Tantangan Tinju Dunia Jake Paul!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Raja Tinju Dunia asal Meksiko, Canelo julukan Saul Alvarez menerima tantangan dari Jake Paul.

Hal ini diungkapkan oleh Juara Tak Terbantahkan kelas menengah super itu pada The Breakfast Club, podcast BET yang dibawahkan oleh Charlamagne tha God, DJ Envy, dan Tezlyn Figaro.

Seperti diketahui Jake Paul sendiri kerap menyebut nama Canelo menjadi lawan yang ingin dihadapi.

Jake Paul sendiri kini berada dikelas penjelajah sedangkan Canelo Menengah Super.

Keduanya berada di dua divisi kelas berat yang berbeda.

“Yeah maybe, Why Not?,” kata Canelo.

Namun demikian, Canelo mengatakan duel menghadapi Jake Paul tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat atau sekarang.

Hal ini karena ia masih menjalin kontrak dengan yang lain.

“Not right now,” kata Canelo.

Mendapat jawaban Canelo, pembawa acara dalam podcast itu pun meminta agar Canelo segera meladeni Jake Paul.

“Please Canelo, please” ujar Charlamagne.

“You want it?” tanya Canelo.

Menurut Charlamagne, ia hanya ingin melihat Canelo segera menghajar Jake Paul.

“ You never know, mayber later,” tambahnya.