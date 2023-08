TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akses Live Streaming gratis Tinju Dunia Jared Anderson vs Andrii Rudenko Minggu 27 Agustus 2023 melalui link diakhir artikel.

Satu diantara promotor Tinju Dunia, Top Rank mengumumkan jika salah satu duel kelas berat pada Minggu 27 Agustus 2023 dapat disaksikan secara gratis.

Adalah laga Jared Anderson vs Andrii Rudenko yang dapat disaksikan melalui YouTube dan Facebook Top Rank.

Hal ini diumumkan oleh akun media sosial Instagram Top Rank.

Dalam keterangan atau caption tertulis jika duel Jared Anderson vs Andrii Rudenko bisa diakses gratis eklusif oleh mereka yang tinggal di Indonesia, Thailand dan Filipina.

"STREAMING ALERT, #AndersonRudenko will stream on our Facebook & YouTube pages. Live & exclusively in Thailand, Indonesia & The Philippines," tulis akun @toprank.

Baca juga: Canelo Terima Tantangan Tinju Dunia Jake Paul!

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia Jared Anderson vs Andrii Rudenko sekitar pukul 08.30 WIB.

Untuk informasi, Jared Anderson merupakan satu diantara prospek Tinju Dunia kelas berat yang sedang naik daun.

Petarung berusia 23 tahun itu belum terkalahkan dilaga profesionalnya.

Ia kini membukukan 15 kemenangan dengan 14 diantaranya KO.

Pencapaian itu membuat Jared Anderson memiliki rasio 93 persen.

Sementara itu Andrii Rudenko merupakan satu diantara petinju veteran asal Ukraina.

Andrii Rudenko mencatatkan 35 kemenangan dan 21 diantaranya KO.

Namun demikian, petinju berusia 39 tahun itu juga telah menelan 6 kekalahan yang 5 satu diantaranya adalah KO.