50 Contoh Soal Matematika Kelas 10 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Matematika kelas 10 semester 1.

Ada 50 contoh soal ulangan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Jawab terlebih dahulu setiap pertanyaan yang ada dan sandingkan dengan kunci jawaban.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik.

Selain soal Matematika dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 10 klik link)

Soal Matematika Kelas 10:

1. Diketahui rumus fungsi f(x) = -1-x. Nilai f(-2) adalah … .

A. -3

B. -2

C. -1

D. 1

E. 2

Jawaban: D

2. Jika f(x) = 4x2 + 3x + 5, maka nilai f(1/2) adalah ... .

A. 5,5

B. 6,5

C. 7,5

D. 8,5

E. 9,5

Jawaban: C

3. Jika f(x) = x2 + 2x – c, dan f(3) = 9. Maka nilai c adalah ... .

A. 6

B. 5

C. -5

D. -6

E. -8

Jawaban: A

4. Besar Amplitudo dari grafik y = 2 sin x dalam interval 0o ≤ x 360o adalah...

A. 2

B. 3

C. 6

D. –3

E. –4