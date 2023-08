Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Section 6 Fun Time: Scavenger Hunt Halaman 267

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 267.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 2 I know I Can Do It Section 6 Fun Time: Scavenger Hunt

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Be Yourself, Unit 2 I know I Can Do It, Unit 3 Practice Makes Perfect.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 2 I know I Can Do It Section 6 Fun Time: Scavenger Hunt halaman 267 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 6 - Fun Time: Scavenger Hunt

Unit 2. I know I Can Do It

a. Find 9 adverbs of manner in the sentences.

b. Compare your answer with your friends’ answers.

Scavenger hunt

Maria did her performance well on the stage.

She danced Jaipongan beautifully.

She moved her hands gracefully.