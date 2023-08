Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Section 7 Your Turn Performing: Halaman 251. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 251.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 1 Be Yourself Section 7 Your Turn: Performing

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Be Yourself, Unit 2 I know I Can Do It, Unit 3 Practice Makes Perfect.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 1 Be Yourself Section 7 Your Turn: Performing dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 7 Your Turn: Performing

Unit 1. Be Yourself

a. Use the script from Section 6.

b. Check the preparation. Put a checklist for each box.

Each group member plays a character or a narrator.

Every group member feels comfortable.

Every group member is conident with or without the script.

c. Perform your story to the class.

