Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Soal Chapter 5 Unit 1 Halaman 245 - 246

Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 245 – 246.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 1 Be Yourself Section 5 Fun Time: What am I Doing?.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Be Yourself, Unit 2 I know I Can Do It, Unit 3 Practice Makes Perfect.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 5 Embrace Yourself Unit 1 Be Yourself Section 5 Fun Time: What am I Doing? halaman 245 -246 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 5 - Fun Time: What am I Doing?

Instruction:

● Divide the class into two teams.

● Choose a student from one team to come to the front of the class

and to mime an action shown on a card.

● Guess the miming action from one of your teammates.

For the students who mime:

● Take one card