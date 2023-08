Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 4 Section 4 Reading Halaman 226 - 228

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 226 – 228.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 4 No Littering Unit 3 Act Now Section 4 Reading.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 3 Love Our World terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Look around you, Unit 2 This is the way, dan Unit 3 Act Now.

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP SMP Chapter 4 No Littering Unit 3 Act Now Section 4 Reading halaman 224 – 225 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 4 - Reading

Unit 3. You Can Help

a. The following table shows you how the irst two stories end.

• Can you tell how the last story ends?

• Tick the best column indicating how the last story ends.

Story Title - Story Ending

a. Scientists Rescuing a Sea Turtle - The straw incident proved how dangerous plastic was to animals in the oceans.

b. Anti-Littering Campaigns in Australia - Don't be a Tosser! focused on the core action to 'put your rubbish in the bin'.