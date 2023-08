50 Latihan Soal Fisika Kelas 12 Ujian/Ulangan Sumatif Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Fisika kelas 12 SMA/SMK hingga MA.

Ada 50 contoh soal ulangan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati dengan seksama setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Koreksi setiap jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Selain soal Fisika dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 12.

Soal Fisika Kelas 12:

1. Sebuah penghantar dilairi arus listrik 1 A selama 1 menit, muatan listrik yang mengalir adalah .....

A. 20 C D. 90 C

B. 30 C E. 120 C

C. 60 C

Jawaban: C

2. Sebuah Lampu Dipasang Pada Sumber tegangan 220 V. Jika kuat Arus Listrik yang melalui Lampu adalah 0,25 A. Hambatan lampu tersebut adalah....

A. 880 Ohm D. 98 Ohm

B. 220 Ohm E. 180 Ohm

C. 100 Ohm

Jawaban: A

3. Aji menendang bola yang menuju ke arah kakinya dengan kecepatan 10 m/s.

Setelah ditendang dengan gaya sebesar 400 N bola berbalik arah dengan kecepatan 108 km/jam. Jika massa bola 500 gram, maka besar impuls pada bola ialah …

A. 10 Ns

B. 20 Ns

C. 30 Ns

D. 40 Ns

E. 50 Ns