Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 2 Unit 1 Section 4 Halaman 78 - 79

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 78 – 79.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 8 SMP Chapter 2 Kindness Begins with Me Unit 1 Kindness Towards Differences Section 4 Language Focus.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 Celebrating Independence Day, Chapter 2 Kindness Begins with Me, Chapter 3 Love Our World, Chapter 4 No Littering, Chapter 5 Embrace Yourself.

Pada Chapter 1 terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 Kindness Towards Differences, Unit 2. Kindness and Happiness, dan Unit 3. Kindness and Friendship

Untuk soal dan kunci jawaban 8 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Inilah selengkapnya kunci jawaban kelas 8 SMP Chapter 2 Kindness Begins with Me Unit 1 Kindness Towards Differences Section 4 Language Focus halaman 78 - 79 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 4 Language Focus

We use past tense verbs to talk about past events in a story. We use these verbs to:

• create actions (shake - shook): The yellow ducklings shook their wings.

• show a process of thinking (think - thought): A Mother Duck thought about her eggs.

• identify something with our senses (see - saw): The Mother Duck saw ive yellow ducklings.

• express something (say - said): “You are all so cute!”, said the Mother Duck.

• connect information (is/am/are - was/were): The Ugly Duckling was gray and shy.

(Source: Derewianka and Jones, 2016)