40 Latihan Soal PJOK Kelas 9 Ulangan/Ujian Semester 1 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

Simak kumpulan soal ulangan PJOK semester 1 kelas 9 berikut ini.

Pahami setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Sandingkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban tentu akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin besar kemungkinan soal yang sama akan keluar.

Selain soal PJOK dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajarna kelas 9.

Soal PJOK Kelas 9:

Soal PJOK Kelas 9:

1. Kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti

disebut ...........

A. Kesehatan tubuh C. Kebugaran jasmani

B. Kekuatan tubuh D. Kelincahan jasmani

Jawaban : c

2. Untuk mengukur kekuatan otot lengan menggunakan tes ...........

A. Lari cepat 60 meter C. Sit up

B. Angkat tubuh 30 detik D. Back up

Jawaban : b

3. Gerakan squat jump merupakan latihan kekuatan otot bagian ............

A. Kaki B. Tangan C. Perut D. Punggung