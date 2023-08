Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 3 Section 4 Speaking Halaman 108 - 112.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 108 – 112.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 3 Home Sweet Home Unit 1 My House Section 4 Speaking.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5 This is My School.

Adapun soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 108 – 112 Chapter 3 Home Sweet Home Unit 1 My House Section 4 Speaking dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 4 – Speaking

a. Listen again to Audio 3.3. Say the sentences.

There’s an old radio in the living room.

There are two armchairs, a sofa, a coffee table, and a television in the living room.

b. Complete the sentences with there is or there are. Number one has been done for you.

c. Discuss with a friend to answer these questions.

1. Who has the old radio?

2. What does Monita like about Galang’s house?

3. What do you like about Galang’s house?