Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 2 Unit 1 Section 7 Speaking Halaman 73. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek ulasan dan penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 73.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 2 Culinary and Me Unit 1 My Favorite Food Section Section 7 Speaking.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5. This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 1 About Me terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 My Favorite Food Unit 2 My Favorite Snack Unit 3 A Secret Recipe

Adapun soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Berikut selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 73 Chapter 2 Culinary and Me Unit 1 My Favorite Food Section 7 Speaking dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 7 – Speaking

a. Ask your family members about their favorite food and drinks. Ask them about the food and drinks’ texture and tastes

orksheet 2.10

b. Share your indings with your friends.

Worksheet 2.11

1. My father likes ________________________________________________

2. My mother likes ______________________________________________

3. My sister doesn’t like _________________________________________

4. My sister likes ________________________________________________