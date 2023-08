Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 2 Section 5 Language Focus Halaman 81

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 81.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 2 Culinary and Me Unit 2 My Favorite Snack Section 5 Language Focus.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5 This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 1 About Me terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 My Favorite Food Unit 2 My Favorite Snack Unit 3 A Secret Recipe

Adapun soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 81 Chapter 2 Culinary and Me Unit 1 My Favorite Food Section 5 Language Focus dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 5 – Language Focus

We use a and an with singular nouns. We use a before a consonant

sound and an before a vowel sound.

• Monita is going to make a cake.

• Galang’s mom asked him to buy a bottle of cooking oil.

• I have a glass of milk and an omelet for breakfast.

• Monita’s father uses an apron when he cooks.

A and an are called articles. We don’t usually use articles for: