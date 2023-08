Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 2 Unit 2 Section 4 Halaman 79 - 80

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 79 - 80

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 2 Culinary and Me Unit 2 My Favorite Snack Section 4 Your Turn: Reading.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5 This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 1 About Me terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 My Favorite Food Unit 2 My Favorite Snack Unit 3 A Secret Recipe

Adapun soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 79 – 80 Chapter 2 Culinary and Me Unit 1 My Favorite Food Section 4 Your Turn: Reading dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Section 4 – Your Turn: Reading

Work with a classmate. Mind map the texts below. See the Wordbox.

My favorite food is Pecel.

Pecel is a traditional Javanese salad.

It consists of various boiled vegetables.

It uses peanut sauce as a dressing.

The taste is a combination of sweet and spicy.

Origin: Java