25 Latihan Soal Bahasa Inggris Kelas 2 Ulangan Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan/ujian semester 1 pelajaran Bahasa Inggris kelas 2 SD/MI.

Ada 25 contoh soal ulangan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Pahami dengan cermat setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi untuk mengasah kemampuanmu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi tersebut.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 2.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan kelas 2 SD klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 2:

1. Is – Bag – This – Your

Urutkan dengan benar kalimat di atas.

a. This is bag your

b. This bag is your

c. This is your bag

d. This bag your is

Jawaban : c

Baca juga: 50 Latihan Soal IPS Kelas 2 Ulangan Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 Lengkap Kunci Jawaban IPS

2. Bahasa inggris dari penggaris adalah ….

a. Ruler

b. Eraser

c. Spliter

d. Cuter

Jawaban : a