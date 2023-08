Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Unit 3 Section 5 Language Focus Halaman 46 - 47

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 46 – 47.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 1 About Me Unit 3 My Friends and I Section 5 Language Focus.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5. This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 1 About Me terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1. Galang from Kalimantan, Unit 2. I Love, dan Unit 3. My Friends and I.

Adapun soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 46 – 47 Chapter 1 About Me Unit 3 My Friends and I Section 5 Language Focus dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Section 5 – Language Focus

a. Describing people

Describing people typically contains information about their physical features, personality traits, their current condition or facts; such as job, age, hobby, and regular activities; or what they usually do. Look at the following examples:

1. His name is Made.

2. He uses a crutch.

3. Made likes playing basketball.

4. They like playing badminton.

When we talk about an activity that is done regularly, we can use words to show action (he wears …) or feeling (he likes…). These types of words are called verbs. The form of verbs can change depending on who is being described.