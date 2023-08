Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Jawaban Chapter 1 Unit 2 Section 6 Halaman 39

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 39.

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 1 About Me Unit 2. I Love Section Section 6 Your Turn: Reading

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5. This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 1 About Me terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1. Galang from Kalimantan, Unit 2. I Love, dan Unit 3. My Friends and I.

Adapun soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 39 Chapter 1 About Me Unit 2. I Love Section 6 Your Turn Reading dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Section 6 – Your Turn: Reading

a. Read the text about Pak Edo’s Hobby . See the Wordbox.

Pak Edo’s Hobby

Pak Edo’s hobby is cycling. He goes cycling every morning. Pak Edo always wears a helmet, a t-shirt, shorts, and shoes when he goes cycling.

He never forgets to bring his bottle.Pak Edo sometimes goes cycling with his wife and children.

They ride their bicycles together on weekends.

Their favorite place for cycling is the park. They like cycling at the park because the air is very fresh.

Pak Edo likes cycling because it can make him healthy.