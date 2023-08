Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 2 Unit 1 Section 5 Speaking Halaman 70

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak penjelasan soal dan kunci jawaban kelas 7 SMP pelajaran Bahasa Inggris halaman 70

Pada materi ini yang dibahas adalah soal dan kunci jawaban 7 SMP Chapter 2 Culinary and Me Unit 1 My Favorite Food Section 5 Speaking.

Terdapat 5 Chapter ( bagian) di dalam buku pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 SMP kurikulum merdeka yakni Chapter 1 About Me, Chapter 2 Culinary and Me, Chapter 3 Home Sweet Home, Chapter 4 My School Activities, Chapter 5. This is My School.

Pada bahasan materi Chapter 1 About Me terdiri dari 3 unit diantaranya Unit 1 My Favorite Food Unit 2 My Favorite Snack Unit 3 A Secret Recipe

Adapun soal dan kunci jawaban 7 SMP meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban kelas 7 SMP halaman 70 Chapter 2 Culinary and Me Unit 1 My Favorite Food Section 5 Speaking dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

• Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Chapter 2 Unit 1 Section 4 Halaman 68 - 69

Section 5 – Speaking

a. Here are some expressions for asking and giving information about someone’s favorite food. Listen to Audio 2.5 and repeat

Questions

What food/drink do you like?

Responses

I love corn soup. It’s creamy.

I like fruit salad. It’s sour and

spicy from the fruits and the