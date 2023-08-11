Tinju Dunia

Jam Tayang Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez Live TV Online Minggu 13 Agustus 2023

Seperti diketahui ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Seriakt tempat berlangsungnya perebutan sabuk WBO ini.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto Jam Tayang Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez Live TV Online Minggu 13 Agustus 2023
net/Boxing Scene
Tatap Muka Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez. Cek Jam Tayang Tinju Dunia ini dalam artikel 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Jam Tayang Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez Minggu 13 Agustus 2023 dalam artikel ini.

Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez sendiri tayang di Tv Online ESPN.

Dijadwalkan 12 ronde, duel ini berlangsung di Desert Diamond Arena, Glendale, Amerika Serikat.

Seperti diketahui ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Seriakt tempat berlangsungnya perebutan sabuk WBO ini.

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia yang dimulai dengan undercard dan maincard ini adalah pukul 20.00 ET.

Dengan demikian di Indonesia dapat disaksikan mulai pukul 07.00 WIB.

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Sedangkan laga utama diagendakan mulai pada pukul 23.00 ET atau sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun tentu Jam Tayang laga utama antara Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez tergantung dengan durasi pada pertarungan undercard dan maincard.

Untuk dapat menyaksikannya di Tv Online ESPN ada biaya yang harus digelontorkan untuk berlangganan.

Adapun biaya langganan bulanan ke ESPN+ berharga $9,99 per bulan atau $99,99 per tahun.

Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez

Laga Utama: Emanuel Navarrete vs. Oscar Valdez, 12 ronde, untuk memperebutkan gelar kelas ringan junior WBO Navarrete

Undercard dan Maincard

  • Raymond Muratalla vs. Diego Torres, 10 ronde, kelas ringan
  • Richard Torrez Jr. vs. Willie Jake Jr., 6 ronde, kelas berat
  • Lindolfo Delgado vs. Jair Valtierra, 10 ronde, kelas welter junior
  • Emiliano Vargas vs. Jorge Marquez Alvarado, 4 ronde, kelas ringan
  • Sergio Rodriguez vs. Eduardo Ayala, 6 ronde, kelas menengah super
  • Ricardo Ruvalcaba vs. Adam Kipenga, 6 ronde, kelas welter junior
  • Antonio Mireles vs. Dajuan Calloway, 6 ronde, kelas berat.

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Kolase Oscar Valdez vs Emanuel Navarrete
Kolase Oscar Valdez vs Emanuel Navarrete (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Oscar Valdez vs Emmanuel Navarrette

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Tags
Tinju Dunia
Jam Tayang
Emanuel Navarrete
Oscar Valdez
Tv Online
ESPN
Minggu 13 Agustus
2023
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