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Jam Tayang Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez Live TV Online Minggu 13 Agustus 2023
Seperti diketahui ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Seriakt tempat berlangsungnya perebutan sabuk WBO ini.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Jam Tayang Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez Minggu 13 Agustus 2023 dalam artikel ini.
Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez sendiri tayang di Tv Online ESPN.
Dijadwalkan 12 ronde, duel ini berlangsung di Desert Diamond Arena, Glendale, Amerika Serikat.
Seperti diketahui ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Seriakt tempat berlangsungnya perebutan sabuk WBO ini.
Adapun Jam Tayang Tinju Dunia yang dimulai dengan undercard dan maincard ini adalah pukul 20.00 ET.
Dengan demikian di Indonesia dapat disaksikan mulai pukul 07.00 WIB.
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Sedangkan laga utama diagendakan mulai pada pukul 23.00 ET atau sekitar pukul 10.00 WIB.
Namun tentu Jam Tayang laga utama antara Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez tergantung dengan durasi pada pertarungan undercard dan maincard.
Untuk dapat menyaksikannya di Tv Online ESPN ada biaya yang harus digelontorkan untuk berlangganan.
Adapun biaya langganan bulanan ke ESPN+ berharga $9,99 per bulan atau $99,99 per tahun.
Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez
Laga Utama: Emanuel Navarrete vs. Oscar Valdez, 12 ronde, untuk memperebutkan gelar kelas ringan junior WBO Navarrete
Undercard dan Maincard
- Raymond Muratalla vs. Diego Torres, 10 ronde, kelas ringan
- Richard Torrez Jr. vs. Willie Jake Jr., 6 ronde, kelas berat
- Lindolfo Delgado vs. Jair Valtierra, 10 ronde, kelas welter junior
- Emiliano Vargas vs. Jorge Marquez Alvarado, 4 ronde, kelas ringan
- Sergio Rodriguez vs. Eduardo Ayala, 6 ronde, kelas menengah super
- Ricardo Ruvalcaba vs. Adam Kipenga, 6 ronde, kelas welter junior
- Antonio Mireles vs. Dajuan Calloway, 6 ronde, kelas berat.
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