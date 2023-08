Tinju Dunia Canelo vs Jermell Charlo: Duel Dua Raja Tak Terbantahkan Cacat Rekor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Canelo vs Jermell Charlo menjadi satu diantara laga yang ditunggu pada tahun 2023 ini.

Canelo sang Juara Tak Terbantahkan kelas 168 pon menghadapi Jermell Charlo yang juga Juara Tak Terbantahkan dikelas 154 pon.

Label Undisputed vs Undisputed pun menjadi headline pertarungan yang diagendakan 30 September 2023 ini.

Namun Canelo mempunyai resiko besar dengan mempertaruhkan seluruh sabuk juaranya.

Sedangkan bagi Jermell Charlo menjadi tantangan karena naik dua divisi langsung.

Jika pun kalah, saudara Jermall Charlo itu masih memegang gelar dikelas 154 pon.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia Oscar Valdez vs Emanuel Navarrete: KO Bukan Harga Mati

Sementara untuk Canelo jika kalah maka semua gelar juaranya dilucuti.

Bagi para pecinta Tinju Dunia tentu banyak yang belum mengetahui jika dua Raja Undisputed ini mempunyai rekor tak sempurna.

Canelo telah menelan dua kali kekalahan sepanjang karirnya.

Kekalahan itu dirasakan Canelo saat menghadapi Floyd Mayweather dan Dmitry Bivol.

Dua kekalahan yang dialami Canelo itu adalah dengan angka.

Canelo juga menelan dua kali imbang, masing-masing oleh Gennady Golovkin dan Jorge Juarez.

Jermell Charlo disisi lain juga sudah menerima kekalahan.

Kekalahan itu dirasakannya ketika menghadapi Tony Harrison.

Saudara Jermall Charlo ini juga pernah imbang satu kali ketika berduel dengan Brian Castano.

“Saya sangat senang bahwa kami harus melakukan pertarungan sebesar ini antara dua juara yang tidak perlu dipersoalkan lagi,” kata Canelo.

Jermell Charlo sementara itu mengatakan akan menunjukan kualitasnya dihadapan Canelo pada September 2023.

“Ini adalah pertarungan terbesar dalam tinju dan saya datang untuk meninggalkan semuanya di atas ring seperti yang saya lakukan setiap saat.

Saya mewujudkan pertarungan ini dan mendapatkannya dengan semua yang telah saya lakukan dalam olahraga ini sejauh ini.

Canelo adalah petarung yang hebat, tapi dia akan melihat apa itu Lions Only.

Saat pertarungan usai, orang-orang harus menyadari bahwa saya adalah petarung terbaik dalam olahraga ini," kata Jermell Charlo.

Baca juga: Raja KO Tinju Dunia vs Callum Smith Untuk Tiga Sabuk Juara Dijadwalkan Ulang

Kolase Jermell Charlo (kiri) dan Canelo julukan Saul Alvarez. (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of the Tape Canelo vs Jermell Charlo

Saul Alvarez (59-2-2, 39 KO)

Alias: Canelo

Birth Name: Santos Saul Alvarez Barragan

Hometown: Guadalajara, Jalisco, Mexico

Birthplace: Guadalajara, Jalisco, Mexico

Stance: Orthodox

Height: 173cm

Reach: 179cm

Promoter: Record

Pro Boxer: Record

Trainers: Jose Reynoso, Eddy Reynoso

Manager: Eddy Reynoso

Promoters: Felix Zabala Sr. (2008-2009), Golden Boy Promotions, Canelo Promotions.

Jermell Charlo (35-1-1, 19 KO)

Alias: Iron Man

Birth Name: Jermell Deaunte Charlo

Hometown: Richmond, Texas, USA

Birthplace: Richmond, Texas, USA

Stance: Orthodox

Height: 183cm

Reach: 185cm

Promoter: Record

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Derrick James

Promoter: Golden Boy Promotions (2008-2015)

Advisor: Al Haymon.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News