Hasil Tinju Dunia Oscar Valdez vs Emanuel Navarrete: KO Bukan Harga Mati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KO bukan jadi harga mati untuk Hasil Tinju Dunia Oscar Valdez vs Emanuel Navarette.

Hal ini diungkapkan manager Oscar Valdez, Frank Espinoza.

“Oscar sangat cerdas di dalam ring. Navarrete adalah individu yang kasar, tapi saya pikir Oscar akan menemukan cara untuk mengakali dia.

Saya mengharapkan penghentian pertarungan yang terlambat atau keputusan bulat yang jelas untuk Oscar,” katanya.

Frank Espinoza pun meyakini jika pertarungan Oscar Valdez vs Emanuel Navarrete jadi pertarungan yang bakal dikenang.

Terlebih adalah derby sesama Meksiko.

Baca juga: Tinju Dunia Kelas Berat: Korban KO Deontay Wilder Sakiti Anthony Joshua!

“Gaya mereka akan digabungkan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ini adalah petarung yang sangat kompetitif, berbakat, dan lapar.

Tandai kata-kata saya. Ini akan menjadi pertarungan yang tak terlupakan.” katanya.

Seperti diketahui, Tinju Dunia Oscar Valdez vs Emanuel Navarette dijadwalkan pada Minggu 13 Agustus 2023.

Duel 12 ronde itu diagendakan berlangsung di Desert Diamond Arena di Glendale, Arizona.

Oscar Valdez sendiri adalah mantan juara kelas bulu super WBC dan WBO.

Sedangkan Emanuel Navarrete merupakan pemegang sabuk WBO tiga divisi.

Baca juga: Update Jadwal Tinju Dunia Minggu 13 Agustus 2023 Usai Anthony Joshua Dapat Lawan Baru

Kolase Tinju Dunia Emanuel Navarrete vs Oscar Valdez (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Oscar Valdez vs Emmanuel Navarrette

Oscar Valdez (31-1, 23 KO)