Raja KO Tinju Dunia vs Callum Smith Untuk Tiga Sabuk Juara Dijadwalkan Ulang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Raja KO Tinju Dunia, Artur Beterbiev menjadwalkan ulang duel menghadapi Callum Smith.

Pemegang sabuk WBC, WBO dan IBF itu akan mempertaruhkan seluruh gelarnya pada 13 Januari 2023.

Sejatinya duel ini berlangsung pada 19 Agustus 2023 di Videotron Center di Quebec City, Kanada.

Namun dalam perjalanannya pertarungan harus ditunda karena Artur Beterbiev menjalani operasi gigi.

“Ini beberapa bulan lebih lambat dari yang direncanakan, tapi saya senang Artur Beterbiev akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan gelarnya di depan para penggemar Kota Quebec yang luar biasa,” kata ketua Top Rank Bob Arum.

“Artur memiliki kesehatan yang bersih, dan saya tahu Callum, mantan juara yang sangat berbakat, akan menjadi yang terbaik pada 13 Januari.” tambahnya.

Artur Beterbiev kini merupakan satu-satunya juara Tinju Dunia saat ini dengan rasio KO 100 persen.

Ia telah mempertahankan tujuh gelar sejak merebut gelar IBF pada November 2017.

Raja KO ini mengambil gelar WBC dengan KO 2019 yang menggetarkan Oleksandr Gvozdyk.

Artur Beterbiev kemudian menambahkan gelar WBO ke koleksinya dengan kekalahan putaran kedua tahun lalu dari Joe Smith Jr.

Sedangkan Callum Smith merupakan mantan juara dunia kelas menengah super Ring Magazine dan WBA.

Dia telah memenangkan dua pertarungan sejak naik ke kelas berat ringan menyusul kekalahan telak dari Canelo pada Desember 2020.

Tale of The Tape Artur Beterbiev vs Callum Smith

Artur Beterbiev (19-0, 19 KO)