Canelo Pertaruhkan Gelar Tinju Dunia, Jermell Charlo Catatkan Sejarah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Canelo julukan Saul Alvarez mempertaruhkan gelar Tinju Dunia miliknya pada 30 September 2023.

Bukan gelar biasa, Canelo berani menaruh label Undisputed atau Juara Tak Terbantahkan demi pertarungan menghadapi Jermell Charlo.

Jermell Charlo sendiri juga adalah pemegang label Undisputed dikelas 154 pon atau dua divisi dibawah Canelo.

Saudara Jermall Charlo itu mencatatkan sejarah dengan naik dua kelas langsung untuk merebut gelar sang Raja Tinju Dunia Meksiko tersebut.

Jika berhasil menang, Jermell Charlo akan menambahkan namanya bersama juara legendaris seperti Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns dan Roy Jones Jr.

Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns dan Roy Jones Jr berhasil melompati dua kelas berat untuk memenangkan gelar juara dunia.

Sepanjang karirnya, Canelo sudah menang 59 kali dan 39 diantaranya KO.

Sedangkan Jermell Charlo, membukukan 35 kemenangan dan 19 diantaranya berhasil dengan KO.

Canelo sendiri terakhir kali naik ring pada Mei 2023 setelah mengalahkan John Ryder yang adalah penantang wajibnya.

Sementara Jermell Charlo terakhir kali naik ring pada 14 Mei 2022 atau setahun yang lalu.

Sejatinya Januari 2023 Jermell Charlo dijadwalkan menghadapi penantang wajibnya Tim Tszyu.

Namun Jermell Charlo menarik diri dengan alasan sedang mengalami cedera.

Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas.

Canelo vs Jermell Charlo. (@Canelo)

Tale of the Tape Canelo vs Jermell Charlo

Saul Alvarez (59-2-2, 39 KO)

Alias: Canelo

Birth Name: Santos Saul Alvarez Barragan

Hometown: Guadalajara, Jalisco, Mexico

Birthplace: Guadalajara, Jalisco, Mexico

Stance: Orthodox

Height: 173cm

Reach: 179cm

Promoter: Record

Pro Boxer: Record

Trainers: Jose Reynoso, Eddy Reynoso

Manager: Eddy Reynoso

Promoters: Felix Zabala Sr. (2008-2009), Golden Boy Promotions, Canelo Promotions.

Jermell Charlo (35-1-1, 19 KO)

Alias: Iron Man

Birth Name: Jermell Deaunte Charlo

Hometown: Richmond, Texas, USA

Birthplace: Richmond, Texas, USA

Stance: Orthodox

Height: 183cm

Reach: 185cm

Promoter: Record

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Derrick James

Promoter: Golden Boy Promotions (2008-2015)

Advisor: Al Haymon.

