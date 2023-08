Tinju Dunia Regis Prograis vs Devin Haney: Sang Juara Tak Terbantahkan Dibuat Menderita!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Regis Prograis menjanjikan Tinju Dunia menghadapi Devin Haney akan menjadi momen yang menyakitkan bagi sang Juara Tak Terbantahkan.

Seperti diketahui Devin Haney merupakan Juara Tak Terbantahkan atau pemegang label Undisputed dikelas menengah.

Ia pun membuat keputusan untuk naik satu kelas menghadapi Regis Prograis yang adalah pemegang sabuk WBC.

Untuk pertarungan ini, Regis Prograis pun menjanjikan kemenangan KO.

"Saya menghentikan Haney, saya menghentikan Haney," katanya dilansir dari ESNews.

Jika pun KO yang diharapkan tak terealisasi, Regis Prograis berjanji membuat petinju berjulul The Dream itu tersakiti selama 12 ronde.

“Tidak peduli apa yang dia dapatkan, aku akan menghentikan Haney. Jika tidak, saya akan menyakitinya selama 12 ronde, saya jamin saya akan menyakiti Haney selama 12 ronde.” tuturnya.

Devin Haney dipertarungan terakhirnya berhasil mengalahkan Vasiliy Lomachenko dengan kontroversi.

Petinju yang belum terkalahkan itu menang dengan keputusan dominan.

The Dream julukannya kini mencatatkan 30 kemenangan dengan 15 diantaranya KO.

Sedangkan Regis Prograis dipertarungan terakhirnya menang kurang meyakinkan atas Danielito Zorrilla.

Penakluk Jose Zepeda ini tercatat sudah pernah kalah saat bentrok dengan Josh Taylor.

Adapun rekor dari Regis Prograis adalah 29 kemenangan yang 24 diantaranya adalah KO.

Tale of The Tape Devin Haney vs Regis Prograis