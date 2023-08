Hasil Tinju Dunia Jake Paul, Legenda UFC Jadi Korban KO Brutal!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jake Paul YouTuber yang beralih menjadi atlet Tinju Dunia profesional mempunyai catatan apik.

Termasuk diantaranya mengalahkan deretan legenda UFC yang mencoba di Tinju Dunia.

Nama pertama legenda UFC yang sukses dikalahkan Jake Paul adalah Tyron Woodley.

Pertarungan tersebut terjadi pada 29 Agustus 2021.

Pada duel yang berlangsung di Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, Jake Paul menang dengan angka.

Masih ditahun yang sama, Jake Paul dan Tyron Woodley kembali melakukan rematch di Amale Arena.

Baca juga: Live Hasil Tinju Dunia Jake Paul vs Nate Diaz Minggu 6 Agustus 2023

Hasilnya pukulan KO Brutal dari Jake Paul dironde ke-6 menumbang legenda UFC berjuluk The Chosen One ini.

Jake Paul juga sukses mengalahkan mantan juara UFC lainnya, Anderson Silva.

Hal itu terjadi pada 29 Oktober 2022 di Glendale, Arizona.

Anderson Silva harus mencium kanvas ketika menerima pukulan telak dari Jake Paul.

Walaupun memang pada akhirnya Anderson Silva berhasil bangkit dan melanjutkan pertarungan, namun ia kalah angka.

Sehingga menghadapi Nate Diaz pada Minggu 6 Agustus 2023 menjadi legenda UFC ketiga yang dihadapi Jake Paul.

Baca juga: Kalah Dari Nate Diaz, Jake Paul Pensiun dari Tinju Dunia!

Aksi saling dorong Jake Paul dan Nate Diaz sebelum Tinju Dunia MInggu 6 Agustus 2023. Jake Paul punya rekor gemilang ketika menghadapi petarung UFC (net/Boxing Scene/Esther Lin)

Tale of The Tape Jake Paul vs Nate Diaz

Jake Paul (6-1, 4 KO)