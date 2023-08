Contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 6 Ulangan Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 6 SD/MI.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum dalam artikel ini guna mengasah kemampuanmu.

Pahami setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban akan membantumu dalam mengoreksi hasil belajar.

Ingat soal-soal yang ada hanya sebagai bahan belajar.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampaunmu.

Soal Bahasa Inggris Kelas 6:

1. Rani : “ …. ”

Deni: “I feel bad.”

Rani : “What is the matter?”

Rudi : “I have flu.”

a. Where are you?

b. How do you do?

c. How do you feel today?

d. How does he feel today?

Jawaban : c

Jaya : “Is he a lazy boy?”

Rini : “No, is not.”

Jaya : “What does he look like?”

Rini : “ …..”

a. He is a handsome boy

c. He is a rich boy

c. He is a poor boy

d. He is a diligent boy

Jawaban : d