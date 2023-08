Soal Bahasa Inggris Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Soal Asesmen Sumatif Modul 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal Bahasa Inggris Kelas 1 pada modul 2.

Soal merupakan soal asesmen sumatif pada kurikulum merdeka.

Sehingga bisa dijadikan referensi untuk belajar.

Pastikan seluruh soal untuk diikuti dengan seksama agar bisa memberikan gambaran dalam belajar.

Sehingga nanti saat belajar akan sangat terbantu.

A. Choose the right answer by Crossing (x) a, b or c!

( Pilihlah jawaban yang benar dengan menyilang (X) a,b atau c!)

1. Ali : Good morning!

Eva: Good !

a. afternoon

b. morning

c. night

Jawaban : B

2. “n-e-i-g-v-e-n“

The correct word is ....

a. Evening

b. eningve

c. veninge