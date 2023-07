Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 39 Pak Edo’s Hobby

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mari simak materi SOAL Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikukum Merdeka halaman 39.

Materi soal dan kunci jawaban SMP dirangkum dari Unit 2. I Love Fishing, Section 6 – Your Turn: Reading.

Siswa akan diajak membaca sebuah cerita berjudul Pak Edo’s Hobby.

Dari cerita tersebut siswa akan menjawab 5 pertanyaan yang telah disediakan.

Rangkuman kunci jawaban pada halaman 39 telah disiapkan.

Siswa dapat menggunakannya sebagai panduan belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

• Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 38

Halaman 39

Section 6 – Your Turn: Reading

a. Read the text about Pak Edo’s Hobby . See the Wordbox.

Pak Edo’s Hobby

Pak Edo’s hobby is cycling. He goes cycling every morning.

Pak Edo always wears a helmet, a t-shirt, shorts, and shoes when he goes cycling.