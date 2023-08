Jam Tayang Tinju Dunia Jake Paul vs Nate Diaz Live TV Online Minggu 6 Agustus 2023

Aksi Jake Paul saat menghadapi Tommy Fury beberapa waktu lalu. Cek jam tayang TInju Dunia Jake Paul vs Nate Diaz dalam artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jam Tayang Tinju Dunia Jake Paul vs Nate Diaz, Minggu 6 Agustus 2023.

Tinju Dunia Jake Paul vs Nate Diaz sendiri dapat disaksikan disejumlah platform Tv Online.

Diantaranya adalah DAZN.com, PPV.com, ESPN+.com hingga Fite TV.

Namun demikian untuk menyaksikannya ada biaya yang harus dugelontorkan.

Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan Tinju Dunia ini adalah $59,99.

Jika dikonversikan dengan mata uang rupiah Indonesia maka harus membayar sekitar RP. 900 ribuan.

Biaya sekitar Rp. 900 ribuan itu pun hanya untuk satu kali menonton saja.

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia Jake Paul vs Nate Diaz diprediksi mulai pada pukul 23.30 ET.

Apabila dikonversikan dengan Waktu Indonesia Barat (WIB), maka pertarungan ini dapat ditonton mulai pukul 10.30 WIB.

Laga undercard atau pendukung sendiri dimulai pada pukul 20.00 ET atau 07.00 WIB.

Namun demikian Jam Tayang Tinju Dunia ini bisa saja berubah lebih cepat ataupun lambat.

Hal ini karena bergantung pada durasi dan Hasil laga undercard dan pendukung.

Aksi saling dorong Jake Paul dan Nate Diaz sebelum Tinju Dunia MInggu 6 Agustus 2023 (net/Boxing Scene/Esther Lin)

Tale of The Tape Jake Paul vs Nate Diaz

Jake Paul (6-1, 4 KO)