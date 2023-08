Jadwal Lengkap Tinju Dunia Sebelum Jake Paul vs Nate Diaz, Salah Satunya Perebutan Label Undisputed!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jadwal lengkap Tinju Dunia sebelum Jake Paul vs Nate Diaz, Minggu 6 Agustus 2023.

Tinju Dunia Jake Paul vs Nate Diaz pun jadi satu diantara laga yang dinanti pekan ini.

Pasalnya Jake Paul menjalani laga comeback dan Nate Diaz menjalani debut.

Sebelum ke laga utama tersebut, sejumlah laga pendukung tersaji di American Airlines Center di Dallas, Texas ini.

Salah satunya adalah perebutan label Undisputed atau Juara Tak Terbantahkan.

Adalah Amanda Serrano yang mempertaruhkan label Undisputednya dikelas Bulu menghadapi Heather Hardy.

Amanda Serrano sendiri berhasil menjadi Juara Tak Terbantahkan setelah mengalahkan Sarah Mafoud pada September 2022.

Ia juga sukses mempertahan sabuk juaranya dari Erika Cruz Hernandez.

Walaupun demikian, Amanda Serrano sendiri juga sudah dua kali menelan kekalahan.

Kekalahan itu dirasakannya saat menghadapi Katie Taylor dan Frida Wallberg.

Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia sebelum Jake Paul vs Nate Diaz

Laga Utama: Jake Paul vs. Nate Diaz

Maincard dan Undercard:

Amanda Serrano vs. Heather Hardy - untuk memperebutkan gelar kelas bulu IBF, IBO, WBA, WBC, dan WBO.

Alan Sanchez vs Angel Beltran

Chris Avila vs Jeremy Stephens

Shadasia Green vs Olivia Kari

Jose Aguayo vs. Noel Cavazos

Luciano Ramos vs CJ Hamilton

Kevin Newman II vs Kilo Madera

Ashton Sylve vs. William Silva.

Bintang Youtube yang menjadi petinju Jake "The Problem Child" Paul dan ikon olahraga pertarungan Nate Diaz bertatap muka untuk pertama kalinya sejak Most Valuable Promotions (MVP) dan Real Fight Inc. (Boxing Scene/Noah Red & Alexis Contreras)

Tale of The Tape Jake Paul vs Nate Diaz