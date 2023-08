Materi Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal materi sumatif Bahasa Inggri Kelas 1 kurikulum merdeka.

Pastikan ikuti seluruh soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sebagai referensi nantinya dalam menghadapi ujian sekolah.

Serta bisa memberikan pengalaman dalam mengerjakan soal dalam ujian sekolah.

Khususnya di masa penerapakan kurikulum merdeka.

Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka

1. What color is this?

A. Yellow

B. Green

C. Blue

D. Red

Jawaban : A

2. What color is the grass?

A. Blue

B. Yellow

C. Purple

D. Green

Jawaban : D

3. Who is your mother’s mother?

A. Grandfather

B. Grandmother

C. Aunt

D. Uncle