Kelahiran Anak Pertama, Julie Estelle Beri Nama Unik untuk Putrinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar bahagia baru saja diumumkan oleh Julie Estelle dan suami David Tjiptobiantoro.

Sebelumnya, Julie Estelle sering melakukan fotoshoot babybump atau foto kehamilan yang estetik.

Julie Estelle mengusung tema 'Monochrome' di mana hasil jepretan juga ditampilkan dalam warna black and white. (Instagram)

Julie Estelle merupakan wanita berdarah Prancis yang membesarkan namanya di dunia modeling dan artis.

Kini, anak pertama Julie Estelle telah lahir.

Julie Estelle ungkap jenis kelamin sang anak dan memberi nama yang unik.

Kelahiran putri pertanya tersebut pada Kamis 20 Juli 2023 lalu.

Adik Cathy Sharon ini membagikan kabar bahagia ini melalui akun Instagram pribadinya @julstelle, Sabtu 29 Juli 2023.

Istri pembalap David Tjiptobiantoro ini membagikan foto kaki mungil sang anak di Instagram.

Tak banyak informasi yang dibagikan Julie dalam unggahan tersebut.

Pada caption unggahannya, wanita berdarah Perancis menuliskan kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris.

Pemain film Kuntilanak ini mengungkap jenis kelamin dan nama putri pertamanya yakni Brielle Leia Tjiptobiantoro.

"A baby fills a place in your heart you never knew was empty (buah hati mengisi hatimu sehingga kamu tidak pernah tahu jika hatimu kosong)

Meet the new love of our lives,

Brielle Léia Tiptobiantoro, born 20th of July 2023,” tulis Julie.

