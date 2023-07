TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akses live hasil Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford Minggu 30 Juli 2023 melalui link yang tersedia diakhir artikel ini.

Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford dijadwalkan bergulir sekitar pukul 10.00 WIB di T-Mobile Arena.

Pertarungan untuk memperebutkan label Undisputed ini disiarkan secara langsung di Showtime Boxing.

Untuk bisa menyaksikannya, ada biaya berlangganan.

Diutarakan Presiden Showtime Boxing, Stephen Espinoza, adapun biaya yang harus digelotorkan untuk menontonny adalah $84,99.

Apabila dikonversikan dengan mata uang rupiah maka sekitar Rp. 1.263.780,00.

Untuk itu, Tribun Pontianak menyajikan alternatif untuk bisa mengikuti jalannya pertandingan dengan skor ronde peronde.

Walaupun demikian, skor ronde peronde dari live hasil itu unofficial.

Namun, gambaran dari hasil Tinju Dunia ini dapat diketahui.

Umumnya, hasil penghitungan skor ini pun tak jauh berbeda dari Hasil sebenarnya.

Akses link live hasil Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford dibawah ini.

Errol Spence Jr vs Terrence Crawford - Pertarungan untul label juara sejati, di T-mobile Arena, AS, Minggu 30 Juli 2023 pagi WIB. (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA)

Tale of The Tape Terence Crawford vs Errol Spence Jr

Errol Spence Jr (28-0, 22 KOs)