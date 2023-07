TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jadwal Undercard Tinju Dunia lengkap sebelum laga utama Errol Spence Jr vs Terence Crawford Minggu 30 Juli 2023.

Sejumlah laga seru sebelum duel Terence Crawford vs Errol Spence Jr juga tersaji.

Diantaranya adalah Isaac Cruz menghadapi Giovanni Cabrera.

Laga ini merupakan elimantor kelas ringan WBC dan WBA.

Kemudian sebelumnya juga akan tersaji duel Nonito Donaire menghadapi Alexandro Santiago.

Pertarungan Nonito Donaire vs Alexandro Santiago memperebutkan sabuk WBC kelas bantam yang dikosongkan Naoya Inoue.

Tak kalah seru juga ada Yoenis Tellez menghadapi Sergio Garcia.

Untuk diketahui Tinju Dunia ini semua berlangsung di T-Mobile Arena di Las Vegas.

Untuk menyaksikannya di Showtime Boxing adapun biaya PPV seharga $84,99.

Sedangkan TNT Sport di Inggris PPVnya adalah £19,95.

Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford

Laga Utama:

Errol Spence vs. Terence Crawford untuk gelar kelas welter tak terbantahkan

Main Card dan Undercard:

Isaac Cruz vs Giovanni Cabrera; Eliminasi gelar kelas ringan WBC dan WBA

Nonito Donaire vs. Alexandro Santiago; Untuk gelar kelas bantam WBC yang kosong

Yoenis Tellez vs. Sergio Garcia; kelas welter super

Steven Nelson vs. Rowdy Montgomery, 10 ronde, kelas menengah super

Jose Salas Reyes vs. Aston Palicte, 10 ronde, kelas bulu junior

Jabin Chollet vs. Michael Portales, 6 ronde, kelas ringan

Justin Viloria vs. Pedro Borgaro, 6 ronde, kelas ringan junior

Demler Zamora vs. Nikolai Buzolin, 8 ronde, kelas ringan

Kevin Ventura vs. DeShawn Prather, 6 ronde, kelas welter.

Tale of The Tape Terence Crawford vs Errol Spence Jr