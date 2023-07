Hasil Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford Minggu 30 Juli 2023 Jadi Sejarah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford Minggu 30 Juli 2023 dipastikan jadi Sejarah.

Pasalnya Juara Tak Terbantahkan atau Undisputed dikelas welter terlahir.

Selain daripada menjadi catatan sejarah bagi divisi atau kelas welter, rekor ini juga menjadi capaian apik bagi individu petarung.

Bagi Terence Crawford, kemenangan atas Errol Spence Jr menjadikannya Juara Tak Terbantahkan dua kali.

Sebelummya petinju berjuluk Bud itu telah menjadi Juara Tak Terbantahkan pada 2017.

Saat itu ia mengalahkan Julius Indongo dengan kemenangan KO pada ronde ketiga.

Terence Crawford sukses menjadi Juara Tak Terbantahkan kelas Ringan Super.

Sedangkan bagi Errol Spence Jr, jika berhasil menang atas Terence Crawford akan jadi kali pertama baginya.

Sejak awal berkarir di Tinju Dunia profesional, Errol Spence Jr memang berkutat dikelas welter.

Ia pertama kali berhasil merebut sabuk juara dari tangan Kell Brook pada 2017 untuk gelar IBF.

Perjalanannya kemudian berlanjut dengan mengalahkan Mikey Garcia, Shawn Porter dan teranyar Yordenis Ugas.

Seperti diketahui pada duel yang disiarkan di Showtime Boxing ini, Terence Crawford mempertaruhkan sabuk WBO.

Sementara itu Errol Spence Jr dengan sabuk IBF, WBC dan WBA miliknya.

Ilustrasi duel Errol Spence Jr vs Terence Crawford. (Net/TexasBoxingScene)

Tale of The Tape Terence Crawford vs Errol Spence Jr