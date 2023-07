Soal IPA Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Aktivias 3.1 Bab 3 Kimia Hijau Halaman 59

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Inilah soal dan jawaban pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas 10 SMA pada kurikulum merdeka belajar halaman 59.

Sementara untuk materi soal IPA yang dibahas adalah soal cek pemahaman Bab 3 Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Terdapat 8 Bab pada buku IPA kelas 10 SMA diantaranya Bab 1 Pengukuran dalam Kerja Ilmiah, Bab 2 Virus dan Peranannya, Bab 3 Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030, Bab 4 Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita, BAB 5 Struktur Atom – Keunggulan Nanomaterial, Bab 6 Energi Terbarukan, Bab 7 Keanekaragaman Makhluk Hidup, Interaksi, dan Peranannya di Alam, dan Bab 8 Pemanasan Global: Konsep dan Solusi.

Adapun soal dan jawaban dapat untuk uji kemampuan siswa dan dijadikan referensi bahan belajar dirumah

Inilah ulasan soal dan jawaban aktivitas 3.1 pelajaran IPA Kelas 10 SMA / SMK / MA halaman 59 Bab 3 Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030 pada kurikulum merdeka belajar serta beberapa sumber:

Baca dan analisis artikel berikut lalu jawablah pertanyaan yang ada di bagian bawah artikel ini.

Green Chemistry atau kimia hijau berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan tempat kita tinggal. Bahaya di sini bisa berupa ledakan fisik, sifat mudah terbakar, toksikologi-mutagenik, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan lainnya, dan paparan kimia. Efek zat berbahaya terhadap lingkungan, air, udara, makanan, pertanian, perubahan iklim, dan banyak lagi bahaya di setiap sudut lingkungan membuat kita semakin waspada untuk lebih fokus dan mempraktikkan konsep yang lebih hijau.

Dalam konsep kimia untuk pengembangan berkelanjutan, kita harus selalu memikirkan pilihan yang lebih aman dan lebih baik pada pilihan bahan maupun proses kimia. Penggantian klorofluorokarbon dengan hidroklorofluorokarbon (HClFC) dan hidrofluorokarbon (HFC) yang lebih aman mencegah risiko besar terkait lapisan ozon bumi tempat kita tinggal. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan pengembangan pestisida yang lebih aman bagi lingkungan membuat perubahan besar. Meskipun banyak pendekatan dilakukan dari banyak sisi, namun setiap individu perlu berpikir bahwa rumah, ruang tidur, dan dapur mereka sendiri haruslah lebih aman dan mengurangi bahaya paparan bahan kimia di sekitar kita. Hal-hal ini membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab sebagai masyarakat global. Sumber: https://www.researchgate.net/publication/334163727_GREEN_CHEMISTRY_ BEGINNING_RECENT_PROGRESS_ AND_FUTURE_CHALLENGES

Pertanyaan:

1. Simpulkan pengertian kimia hijau dengan kritis dan kreatif.

2. Simpulkan apakah pentingnya kimia hijau dengan kritis dan kreatif

Kunci Jawaban

Pengertian Kimia Hijau