Soal IPA Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Jawaban Latihan Bab 2 Virus dan Peranannya Halaman 48 - 49

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut adalah soal dan jawaban pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas 10 SMA pada kurikulum merdeka belajar halaman 48 - 49.

Sementara untuk materi soal IPA yang dibahas adalah soal latihan Bab Bab 2 Virus dan Peranannya.

Terdapat 8 Bab pada buku IPA kelas 10 SMA diantaranya Bab 1 Pengukuran dalam Kerja Ilmiah, Bab 2 Virus dan Peranannya, Bab 3 Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030, Bab 4 Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita, BAB 5 Struktur Atom – Keunggulan Nanomaterial, Bab 6 Energi Terbarukan, Bab 7 Keanekaragaman Makhluk Hidup, Interaksi, dan Peranannya di Alam, dan Bab 8 Pemanasan Global: Konsep dan Solusi.

Adapun soal dan jawaban dapat untuk uji kemampuan siswa dan dijadikan referensi bahan belajar dirumah

Inilah ulasan soal dan jawaban soal latihan pelajaran IPA Kelas 10 SMA / SMK / MA halaman 44 Bab 2 Virus dan Peranannya pada kurikulum merdeka belajar serta beberapa sumber:

• Soal IPA Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Jawaban Aktivitas 2.3 Bab 2 Virus dan Peranannya Halaman 44

Setelah Kalian belajar tentang cara penyebaran virus, cobalah jawab pertanyaan berikut.

1. Perhatikan Gambar 2.7 di samping yang merupakan salah satu pembersih tangan (hand sanitizer) yang ada di pasaran.

Menurut Kalian apakah p e m b e r s i h t a n g a n (hand sanitizer) ini baik digunakan?

2. Bacalah intisari artikel yang berjudul What Are the Best Materials for Making DIY Masks? yang ditulis oleh Paddy Robertson.

Peneliti dari Universitas Cambridge menguji berbagai jenis kain yang digunakan rumah tangga untuk membuat masker.

Untuk mengukur efektivitas bahan, peneliti menggunakan Bacteriophage MS2 yang berukuran 0,02 mikron (5 kali lebih kecil dari virus corona). Selain itu peneliti melakukan uji kemampuan bernafas pada masing-masing kain. Hal ini penting untuk kenyamanan pengguna masker sehingga mempengaruhi lama masker tersebut dapat digunakan. Berikut adalah hasil penelitiannya.

Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang artikel ini, silahkan membaca artikel pada https://smartairfilters.com/en/?s=What+Are+the +Best+Materials+for+Making+DIY+Masks persen3 Berdasarkan artikel tersebut, jawablah pertanyaan berikut!

a. Buatlah urutan jenis kain dari yang terburuk hingga yang terbaik yang dapat menghalangi virus corona masuk ke sistem pernafasan manusia!

b. Menurut Kalian dilihat dari kenyamanan bernafas dan kemampuan menghalangi virus corona, jenis kain apakah yang paling tepat? Mengapa?

• Soal IPA Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Aktivitas 2.3 Kebaikan Virus Bab 2 Halaman 41