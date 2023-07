Soal IPA Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Aktivitas 2.3 Kebaikan Virus Bab 2 Halaman 41

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Inilah soal dan jawaban pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas 10 SMA pada kurikulum merdeka belajar halaman 41.

Materi soal IPA yang dibahas adalah soal aktivitas 2.3 Bab 2 Virus dan Peranannya.

Pada buku IPA kelas 10 SMA ada 8 bab materi diantaranya Bab 1 Pengukuran dalam Kerja Ilmiah, Bab 2 Virus dan Peranannya, Bab 3 Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030, Bab 4 Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita, BAB 5 Struktur Atom – Keunggulan Nanomaterial, Bab 6 Energi Terbarukan, Bab 7 Keanekaragaman Makhluk Hidup, Interaksi, dan Peranannya di Alam, dan Bab 8 Pemanasan Global: Konsep dan Solusi.

Untuk soal dan jawaban dapat untuk uji kemampuan siswa dan dijadikan referensi bahan belajar dirumah

Inilah ulasan soal dan jawaban soal latihan pelajaran IPA Kelas 10 SMA / SMK / MA aktivitas 2.3 halaman 41 Bab 2 Virus dan Peranannya pada kurikulum merdeka belajar serta beberapa sumber:

Ayo Menelaah

Berikut adalah intisari dari artikel The Good that Viruses do yang ditulis oleh Mario Mietzsch and Mavis Agbandje-McKenna.

Masyarakat luas memiliki persepsi negatif terhadap virus. Virus selalu dikaitkan dengan penyakit, infeksi, kematian dan wabah penyakit. Namun sesungguhnya para virologis menemukan bahwa virus dapat dimanfaatkan dalam kesehatan manusia.

Saat ini telah berkembang virotherapy yaitu pengobatan penyakit dengan menggunakan virus. Virus oncolytic contohnya, virus ini dapat melisiskan sel kanker tanpa merusak sel non-kanker.

Virus juga dimanfaatkan sebagai vektor pembawa gen untuk memperbaiki gen abnormal pada terapi gen atau sel. Selain itu, virus digunakan dalam banyak studi genetik untuk menentukan mekanisme molekuler, digunakan sebagai insektisida, dan telah dilaporkan meningkatkan toleransi kekeringan pada beberapa tanaman. Jadi sesungguhnya banyak hal “baik” yang dapat dilakukan.

Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang artikel ini, silahkan membaca artikel ini pada link https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-vi-04-071217-100011 Berdasarkan kajian tentang virus tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Jelaskan “kebaikan” apa yang saja yang dapat virus lakukan?

2. Dari sekian kebaikan yang dilakukan virus, pilihlah satu yang menarik untukmu, kemudian jelaskan manfaatnya bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan atau eksositem!

Kunci Jawaban