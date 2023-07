Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 18-19 Speaking

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mari lihat isi materi SOAL Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikukum Merdeka halaman 18-19.

Isi soal dilengkapi dengan kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 7 SMP.

Materi soal dan kunci jawaban SMP dirangkum dari Section 3 – Your Turn: Speaking.

Ada empat pertanyaan yang mesti siswa jawab dalam sesi ini.

Siswa dapat menggunakan contoh kunci yang sudah tersedia dalam artikel ini.

Namun siswa disarankan untuk menjawab soal secara mandiri.

Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

Halaman 18-19

Section 3 – Your Turn: Speaking

a. Complete the chart below with your identity.

You can put or draw your picture in the box on the left.

b. Write your introduction in Worksheet 1.4.

Use the information from the chart in Worksheet 1.3. See the Wordbox.