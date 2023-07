Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 15-17 Listening

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah isi SOAL Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikukum Merdeka halaman 15-17.

Isi soal dilengkapi dengan kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 7 SMP.

Materi soal dan kunci jawaban SMP dirangkum dari Section 2 – Listening.

Contoh kunci jawaban halaman 15-17 sudah tersedia dalam artikel ini.

Siswa bisa menjadikannya sebagai panduan belajar.

Siswa disarankan untuk menjawab soal secara mandiri.

Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

Halaman 15-17

Section 2 – Listening

a. Listen to Audio 1.1. A boy is introducing himself.

b. Listen again to Audio 1.1. Practice saying Galang’s introduction.

c. Write his identity in the empty boxes in Worksheet 1.2.

One box has been completed for you.