Hasil Tinju Dunia Terence Crawford, Kemenangan KO Hantarkan Duel Dengan Errol Spence Jr

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia Terence Crawford sebelum menghadapi Errol Spence Jr berakhir dengan mengerikan.

Pasalnya delapan pertarungan terakhir yang dijalani Terence Crawford selalu berakhir dengan kemenangan KO.

Korban terbaru dari Terence Crawford adalah David Avanesyan.

Petinju asal Armenia itu hanya mampu bertahan hingga 6 ronde dalam duel yang berlangsung di CHI Health Center, Omaha.

Sebelumnya, Shawn Porter juga mengalami kekalahan KO dari Terence Crawford.

Shawn Porter pada akhirnya harus mengakui kehebatan Terence Crawford dironde ke-10.

Kell Brook, Egidijus Kavaliauskas, Amir Khan, Jose Benavidez Jr, Jeff Horn hingga Julius Indongo jadi nama lainnya yang merasakan kekalahan ditengan Terence Crawford.

Saat menghadapi Julius Indongo pada 9 Agustus 2017, Terence Crawford berhasil keluar sebagai Juara Tak Terbantahkan.

Sehingga sampai dengan menghadapi Errol Spence Jr pada Minggu 30 Juli 2023, belum ada yang bisa menahan Terence Crawford hingga 12 ronde.

Terence Crawford pun kini tercatat mencatatkan 39 kemenangan dengan 30 diantaranya adalah KO.

Raihan itu membuat Terence Crawford mempunyai rasio KO 76 persen.

Kemenangan atas Errol Spence Jr tentu menghantarkan Terence Crawford menjadi kampiun dua kali.

Tale of The Tape Terence Crawford vs Errol Spence Jr

Errol Spence Jr (28-0, 22 KOs)