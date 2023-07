Intip 5 Potret Artis yang Mengikuti Trend Barbie 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Trend Barbie kini banyak digandrungi para aktris, selebgram dan TikToker Indonesia.

Mulai dari aksesoris, busana juga make up tampak seperti Barbie hidup real di dunia nyata.

Merebaknya dunia media sosial, banyak orang yang membuat konten dan semakin kreatif.

Sebelumnya film Barbie telah resmi tayang di bioskop pada 21 Juli 2023.

Film yang dibintangi Margot Robbie dan Ryan Gosling mampu menyedot perhatian publik khususnya warga di Indonesia.

Bahkan beberapa hari belakangan beberapa publik figure ramai-ramai ikut challenge barbie yakni berdandan ala Barbie dan Ken.

Satu diantara ciri khas dari Barbie ialah rambut blondenya dan cantik dengan mengenakan dress.

Lantas, siapa saja ya yang mengikuti trend Barbie, yuk kita intip :

1. Sabrina Chairunnisa

Sabrina Chairunnisa tak mau ketinggalan trend berdandan ala Barbie.

Usai dirawat di rumah sakit karena keracunan mie ayam beberapa waktu lalu, istri Deddy Corbuzier itu pun mengunggah potret terbarunya di media sosial.

Sabrina mengungkap, untuk membuat video trend Barbie itu ia harus melakukan shoot selama 6 jam.

“After 6 hours shoot. This is it! Barbie cabang Bintaro wkwkwk dengan ending yang mengejutkan,” tulisnya

2. Yuki Kato