Harga Presale Fan Meeting Kim Bum di Jakarta, Lengkap Lokasi, Jadwal dan Range Harganya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa diantara kamu penggemar berat aktor Korea Selatan, Kim Bum?

Nah Tribuners, Kim Bum akan hadiri fan meeting di Jakarta.

Sebagai aktor senior, fans Kim Bum sudah tidak diragukan lagi banyaknya.

Ia juga sudah banyak mendapat peran dengan pesonanya yang membuat meleleh para kaum hawa.

Kamu bisa simak, informasi lengkap jadwal, lokasi dan harga tiket fan meeting Kim Bum di Jakarta.

Dikutip dari akun nstagram Viu Indonesia @viuindonesia, telah mengumumkan detail jadwal, lokasi dan harga tiket fan meeting Kim Bum.

Fan meeting Kim Bum di Jakarta adalah dalam rangka 2023 Asia Fan Meeting in Jakarta, Kimbum Between U and Me.

Kim Bum akan menyapa para fansnya yang tak cuma di Indonesia, melainkan negara Asia lainnya yakni Jepang, Thailand, Filipina, dan pastinya Korea Selatan.

Berikut jadwal, lokasi, dan harga tiket fan meeting Kim Bum di Jakarta bertajuk Between U and Me.

Jadwal Fan Meeting Kim Bum

Viu Indonesia mengumumkan bahwa jadwal fan meeting Kim Bum di Jakarta akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023.

Acara temu penggemar Kim Bum di Indonesia ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Lokasi Fan Meeting Kim Bum

Setelah sebelumnya bikin penggemar penasaran dengan lokasi fan meeting, kini venue acara telah resmi dirilis.