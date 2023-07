Simak Sinopsis Series Find in Your Memory, Kisah Asmara Jurnalis dan Artis

Sinopsis series Find in Your Memory mengikuti kisah asmara antara news anchor bernama Lee Jung Joon dengan seorang artis Yeo Ha Jin.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Find Me in Youer Memory merupakan drakor yang dirilis pada 2020 lalu.

Belakangan, drakor Find in Your Memory ini kembali viral bahkan tayang di stasiun televisi NET TV.

Bicara tentang drakor Find in Your Memory, kamu tentu penasaran dengan siapa saja daftar pemain yang muncul dalam sinopsis series.

Sebagai informasi, drama Korea Find in Your Memory mengangkat genre melodrama dengan cerita yang unik dan menarik.

Drakor ini sendiri merupakan garapan dari sutradara Oh Hyun Jong yang sebelumnya menggarap drama Weightlifting Fairy Kim Bok Joo.

Sedangkan, naskah drama ini ditulis oleh Kim Yoon Joo dan Song Jae Jung.

Karakter Lee Jung Joon nantinya akan diperankan oleh Kim Dong Wook sementara Yeo Ha Jin diperankan Moon Ga Young.

Selain keduanya, berikut ini daftar pemain dalam alur cerita Find in Your Memory.

Daftar Pemain di Sinopsis Series Find Me in Your Memory

Melansir dari laman Tribunnews Wiki, adapun daftar pemain Find in Your Memory seperti:

Kim Dong Wook sebagai Lee Jung Hoon

Moon Ga Young sebagai Yeo Ha Jin

Jang Young Nam sebagai Choi Hee Sang