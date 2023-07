Kalahkan Stephen Fulton, Bob Arum Beberkan Lawan Tinju Dunia yang Baru Untuk Naoya Inoue

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bob Arum, bos dari Top Rank telah mempersiapkan nama lawan baru untuk Naoya Inoue jika berhasil mengalahkan Stephen Fulton.

Seperti diketahui, duel Naoya Inoue vs Stephen Fulton tersaji pada Selasa 25 Juli 2023 malam di Jepang.

Dikatakan Bob Arum, Naoya Inoue diproyeksikannya menjadi Juara Tak Terbantahkan dikelas bantam super.

Setelahnya, ia akan menduelkan Naoya Inoue menghadapi Robeisy Ramirez yang kini memegang sabuk WBO Interim kelas Bulu.

“Jika (Naoya Inoue) menang pada hari Selasa dan memenangkan dua gelar pada 122, maka mungkin dia akan berhadapan dengan bocah Filipina (Marlon Tapales) itu untuk memenangkan keempatnya,” kata Bob Arum.

Marlon Tapales sendiri merupakan pemegang sabuk IBF dan WBA dikelas bantam super.

Baca juga: Kemenangan Stephen Fulton Atas Naoya Inoue Sudah Diprediksi Jaron Ennis: Terlalu Besar dan Kuat!

“Itu tentu langkah besar. Dan berpikir ke depan dengan mitra Jepang kami, Anda melihat bahwa kami memiliki Robeisy Ramirez, yang memiliki kejuaraan seberat 126 pon, sebagai [lawan] lain di jalan untuk ditaklukkan oleh Inoue. Saya rasa tidak ada pertanyaan tentang itu.” tambahnya.

Menurut Bob Arum, Robeisy Ramirez bisa jadi ancaman yang cukup serius bagi Naoya Inoue.

Pasalnya petinju kelahiran Cuba itu telah menunjukan performa yang apik disejumlah pertandingan terakhir.

Teranyar adalah mengalahkan Isaac Dogboe dari Ghana, mantan juara kelas bulu junior WBO.

Robeisy Ramirez adalah petarung yang luar biasa, peraih dua medali emas, dan pria yang terlihat fantastis sebagai seorang profesional,” kata Bob Arum.

Lebih jauh, Bob Arum memprediksi jika Stephen Fulton akan merasakan kekalahan perdana sepanjang karirnya.

“... Fulton memiliki kemampuan tinju yang hebat dan sebagainya, tetapi Inoue telah menunjukkan sepanjang kariernya bahwa dia dapat menghadapi para petinju ini dan menaklukkan mereka dengan kekuatannya yang luar biasa.” katanya.

Baca juga: Jam Tayang Tinju Dunia Naoya Inoue vs Stephen Fulton Selasa 25 Juli 2023

Kolase Tinju Dunia Naoya Inoue (kiri) dan Stephen Fulton (kanan). (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Naoya Inoue vs Stephen Fulton