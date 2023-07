Kemenangan Stephen Fulton Atas Naoya Inoue Sudah Diprediksi Jaron Ennis: Terlalu Besar dan Kuat!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kemenangan Stephen Fulton vs Naoya Inoue sudah diprediksi oleh Jaron Ennis.

Pemegang sabuk IBF itu menilai Tinju Dunia kelas bantam super itu akan dimenangkan Stephen Fulton.

Menurutnya Stephen Fulton yang kini memegang sabuk WBC dan WBO terlalu besar dan kuat untuk Naoya Inoue.

Boots julukan Jaron Ennis memprediksi Stephen Fulton akan menang angka.

Ataupun paling tidak, Stephen Fulton akan membuat Naoya Inoue kalah KO dironde-ronde terakhir.

“Bagi saya, di mata saya, 'Scooter' (Fulton) adalah favorit.

Tapi saya pikir 'Scooter' akan melakukan tugasnya. Dan saya merasa mereka meremehkan 'Scooter.'

Saya merasa ini akan lebih mudah daripada yang orang pikirkan.

Saya merasa 'Scooter' akan terlalu besar, terlalu kuat. Dan satu hal tentang 'Scooter', apapun yang terjadi, dia selalu menemukan cara untuk menang.

Dan saya pikir 'Scooter' akan mendapatkan keputusan bulat atau penghentian terlambat," kata Jaron Ennis.

Seperti diketahui, pada duel yang akan bergulir malam ini Selasa 25 Juli 2023 ini Naoya Inoue menjadi favorit.

Selain daripada bermain dihadapan pendukung sendiri, Naoya Inoue juga merupakan Juara Tak Terbantahkan dikelas bantam.

Pertarungan ini dapat disaksikan melalui ESPN dengan berlangganan.

Tale of The Tape Naoya Inoue vs Stephen Fulton